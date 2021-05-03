NACE kodu değişikliği nasıl yapılır? NACE kodunu kim belirler, nasıl değiştirilir?

NACE Kodu belirleme yetkisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğindedir. İlgili yönetmelik ve kanuni düzenlemeler çerçevesinde oda ve borsa üyelerinin faaliyet kodları, buna bağlı mesleklerin faaliyet kodları, TOBB tarafından belirlenmektedir.

HANGİ NACE KODLARI TAM KAPANMA DÖNEMİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF?

İçişleri Bakanlığı 29 Nisan akşamı başlayan ve 17 Mayıs'a kadar devam edecek tam kapanma sürecine ilişkin genelge yayımladı. Kısıtlama sürecinde üretim ve imalat tesisleri, inşaat gibi pek çok sektör faaliyet göstermeye devam edecek. Kısıtlamadan istisna tutulan bu sektörlerin çalışanlarının, e-Devlet üzerinden başvuru yaparak çalışma izin belgesi alması gerekecek.

Muafiyet kapsamındaki NACE kodları resmi olarak açıklanmadı. Ancak bağlı olduğunuz ticaret odası üzerinden NACE kodu sorgulaması yapabilir, faaliyet gösterdiğiniz iş kolunun İçişleri Bakanlığının genelgesinde yayınlanan "muaf tutulan işletmeler" arasında yer alıp almadığını kontrol ederek öğrenebilirsiniz.

NACE KODU NE İŞE YARAR?

NACE kodu iş yerinizin tehlike derecesini göstermektedir. İş yerinizin tehlike derecesini (çok tehlikeli, tehlikeli, az tehlikeli) öğrenerek iş güvenliği gerekliliklerini yerine getirmeniz, işinizi sorunsuz sürdürmenizi de sağlar.

NACE KODU DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

NACE Kodu hatalı olan ya da sonradan faaliyet kolu değişen firmalar bağlı oldukları vergi dairesi sicil servisine "NACE Kodu Değişikliği Talep Dilekçesi" vererek NACE kodlarını düzeltebilir veya değiştirebilirler.

Vergi dairesi sicil servisi memurları söz konusu işyerinin NACE Koduna uygun faaliyette bulunup bulunmadığını yerinde tespit eder. Yoklama sonucunda işyerinin değişiklik dilekçesinde belirttiği NACE Koduna uygun faaliyette bulunduğunun tespit edilmesi durumunda NACE Kodu değişikliği yapılır ve işyerinin güncellenen NACE Kodu vergi levhasına işlenir.

SGK NACE KODU DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre İş güvenliği açısından işyeri NACE Kodunda işyerinin tehlike sınıfının doğru olarak belirtilmesi zorunludur.

SGK'da NACE Kodlarını değiştirmek isteyen firmalar değişiklik taleplerini elektronik ortamda SGK'ya iletebilirler. Bu işlem için işyeri şifresiyle SGK'nın resmi web sitesine giriş yapılarak NACE Kodu değişikliği sayfasından yeni NACE kodunun seçilmesi gerekmektedir. Değişiklik talebinin SGK tarafından yapılacak incelemeler sonucunda uygun görülmesi durumunda SGK sisteminde işyerinin NACE kodu değiştirilir.