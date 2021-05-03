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Giriş Tarihi: 3.5.2021

O katil koca cezaevine gönderili

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
O katil koca cezaevine gönderili
Konya'da cezaevinden çıktıktan 2 gün sonra 8 aylık hamile eşi Tuba Menek'i (23) boğazını keserek öldüren Ramazan Menek (22) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adlide tutuklanarak cezaevine gönderildi. Annesinin öldürülmesine tanık olan ve olaydan sonra babası tarafından kaçırılan çiftin 2 yaşındaki kızları G.'nin ise sürekli ağladığı öğrenildi. Emniyet görevlileri tarafından teslim alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sevgi evine yerleştirilen küçük kıza uzmanlar tarafından psikolojik ve sosyal destek verileceği belirtildi.
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O katil koca cezaevine gönderili
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