Oğlu cesedi bulmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Serik'te çiftçilik yapan Ahmet Kemal Yıldırım (19), seradaki işini bitirip, dün saat 22.30 sıralarında Orta Mahalle 1230 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın üst katında annesiyle oturdukları daireye geldi. Eve giren Yıldırım, annesi Hatice Günal'ı yerde yüz üstü hareketsiz yatarken bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hatice Günal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.