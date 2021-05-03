Piyano dehası Elif Elif Işıl Karakaş'tan SABAH okurlarına mektup

Türkiye'nin gururu olan müzik dehası Elif Işıl Karakaş, ABD'de müzik eğitimine devam ederken sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Müzikte dahi olarak adlandırılan Elif, şiir ve resim alanında ödülleri, satranç, yüzme, optimist ve yelken sporlarında da dereceleri ile Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor. ABD'de eğitimine devam eden Elif Işıl, ayrıca Houston foodbank, Şehir Kütüphanesi, çocuk hastaları gibi kuruluşlarda da gönüllü olarak çalışarak sosyal faaliyet ve yardım alanında da başarıları ile Türkiye'nin gururu oluyor. ABD'de gazeteler ve televizyonlar başarılarını yanında sosyal sorumluluk projeleri ile gururla ondan bahsediyor.
ANAOKULUNDA KEŞFEDİLDİ
Antalyalı Elif Işıl Karakaş'ın müziğe olan yeteneği 2008 yılında henüz 4.5 yaşında anaokulu öğrenimi gördüğü sırada, ders aldığı öğretmeninin yönlendirdiği uzmanlarca tespit edildi. 2010 ile 2011 öğretim yılında Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı sınavlarını girerek Yarı Zamanlı İlköğretim Müzik (Piyano) bölümüne kabul edildi. 2010 yılında Gökçe Göktepe ile akademik piyano eğitimine başladı.
8 YAŞINDA KONSERLERE BAŞLADI
Elif Işıl Karakaş, 2011 Mayıs ayında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin düzenlediği Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Festivalinde, 2012 Nisan ayında Akdeniz Üniversitesi 23 Nisan Çocuk Şenliğinde, 2012 Mayıs ayında İstanbul Pera Piyano Festivalinde sahne aldı. 2012 Haziran ayında ise Müzik Okulları Konserlerinde, Gökçe Göktepe'nin sınıf konserlerinde, 20 Ekim 2012 de Uluslararası Çocuk Zirvesinin açılış konserinde, 26 Aralık 2012 de ATSO Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Dinletisinde, 5 Mayıs 2013 de TRT Radyo Günleri Konser Programında görev yaptı. Başarıya doymayan Elif, 17 Kasım 2013'de Antalya Piyano Festivalinde Genç Yetenekler Piyano Konserinde, 12 Mayıs 2014 de Akdeniz Üniversitesi 4'üncü Bilim ve Sanat Şenliğinin açılış Konseri'nde, Mayıs 2016'da ve 2017 de Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uluslararası Klasik Müzik Festivali'nde müzikseverleri büyüledi. 23 Temmuz 2016 Eğirdir Klasik Müzik Festivali Açılış Konserinde, 2017 Mayıs ayında TÜBİTAK 4006 için hazırladığı 'Türk Beşlileri Müziğindeki Yeni Projesiyle 5 Türk Bestekarımızın eserlerini yorumladığı Solo Konserler verdi. Türkiye'de Antalya Devlet Senfoni Orkesrası ve Amerika'da da birçok platformda Texas Senfoni Orkestrasi basta olmak üzere büyük orchestralar ile konserlere katıldı.
ONLARCA DERECE YAPTI
Elif Işıl Karakaş, 2012 Eylül ayında Bulgaristan'ın Dobriç ve Albena şehirlerindeki 4 kıtadan 21 ülkeden yarışmacıların katıldığı, Uluslararası ''Hopes, Talents, Masters'' Klasik Piyano yarışmasında ülkesine 2'lik ödülü ile döndü. 17 ile 25 Nisan 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası "10'uncu Horowitz Competition" da Öğrenim gördüğü Üniversitesi tarafından yarışmak üzere gönderildi. 7-10 Mayıs 2015 tarihlerinde Fransa'nın Paris şehrinde Skryabin Konservatuarının düzenlediği "15'inci Uluslararası Piyano Yarışması"nda 3'üncülük ödülü aldı. 22 ve 26 Haziran 2016 tarihlerinde ABD'nin Carmel şehrinde düzenlenen Uluslararası Klasik Piyano yarışmasında ülkesini başarı ile temsil etti. SANSEV İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Yarışmasında En Uyumlu Koro seçilen Okul Korosuna En Genç Korrepetitör olarak eşlik etti. 2017 Ağustos ayında ABD'nin en büyük okul orkestrasına kabul edilen Elif Işıl Karakaş burada Lise Eğitimine başladı. Okulu adına 14 Ekim 2017'de katıldığı Okullar arası Klasik Müzik Yarışmasında 3'üncü oldu. 2017 ve 2018'in Ekim aylarında iki yıl üst üste Texas Eyalet Piyano Yarışmasına katılarak 3 kategoride 1'inci olan Elif Işıl Karakaş, 2019 Ocak ayında 1'inci Etabı Houston Üniversitesi Konservatuvarında yapılan ve sadece 10 öğrencinin finale kaldığı yarışmada üstün performans sergiledi ve finalde 3'üncülük ödülünü almaya hak kazandı. Ayni yılın Nisan ayında düzenlenen Dr. Fred and Wanda Pauling Piyano Yarışmasında 2'incilik ödülünü alan Karakaş, 2019 Ekim ayında Eyalet Piyano Yarışmasında 3üncülük ödülünün de sahibi oldu.
USTALIK SINIFINA KATILDI
Başarıdan başarıya koşan müzik dehası Elif Işıl Karakaş, 7 Eylül 2012'de Tamara Poddubnaya, 20 Kasım 2012'de Özgür Aydın, 21 Kasım 2012'de Andreas Staier, 22 Kasım 2012'de Barış Büyükyıldırım, 7 Aralık 2012'de Khatia Buniatishvili 12 Kasım 2013'te Gergely Boganyi, 21 Kasım 2013'te Werner Bartschi, 26 Kasım 2013'te Andrea Lucchesini, 20 Kasım 2014, 24 Kasım 2015 de Hüseyin Sermet, 28 Kasım 2014'te Freddy Kempf, 28 Kasım 2015'de Gülsin Onay, 29 Kasım 2015'de Ufuk Dördüncü ve Bahar Dördüncü, 22 Haziran 2016'da Joseph Rackers, Michael Mizrahi gibi isimlerin ustalık sınıfına katıldı.
BURSLU OLARAK EĞİTİM GÖRDÜ
Karakaş, ayrıca 2013 ile 2016 yıllarında TRT Çocuk Korosu Türk Sanat Müziği Korosunda 2 yıl korist olarak, 2 yıl da korrepetitör olarak yer aldı. 2013 Haziran ayında yapılan Bilim Sanat Eğitim Merkezi (BİLSEM) Sınavlarında yüksek başarı gösterip kayıt hakkı kazandı. Dahi ve Üstün Yetenekli çocuklar kategorisinde özel eğitim almaya halen devam ediyor. Antalya Bilim Sanat Merkezinde 2016 Yılı Yıldız Öğrencisi seçildi. Özel Antalya Uluslararası British ICCA Palm City Koleji'nde (Burslu) olarak eğitim görerek başarı ile mezun oldu.
3 DİL BİLİYOR
Dahi ve Üstün Yetenekli Elif Işıl Karaca bu süre içinde İngilizcenin yanında Almanca ve Rusçayı da öğrendi. Henüz 10 yaşında iken öğretmenin çaldığı eserlerden ne ifade ettiğini bilmeden sadece tuşlara doğru bastı. Bunu anlamak ve o hislerle çalabilmek için onların eserlerini kendi el yazılarından kendi dillerinde aldıkları notlardan anlayıp çözmesi üzerine, 10 yaşından beri nota, müzik tarihi ve arşiv araştırmaları yapabilmek için Rusça ve Almanca dersleri almaya devam ediyor. Su an için sadece Uluslararası Elektronik Kütüphanelerden ve dijital kaynaklardan yararlanabilen Elif Işıl, müzik tarihinde de merak duymaktadır. Müziği daha iyi anlayabilmek ve onu daha büyük kitlelere doğru şekilde ulaşabilmek için 2021 Ocak ayından buyana bir radyo kanalında Cumartesi günleri Klasik nota adli programı hazırlayıp sunmaktadır.
SOSYAL PROJELER İÇİNDE YER ALIYOR
Elif Işıl, çocuklar için birçok sosyal projede yer aldı. ABD'de Türk ve yabanca göçmen çocuklarına ücretsiz piyano/solfej dersleri verdi. Ayrıca Houston foodbank, şehir kütüphanesi, çocuk hastaları gibi kuruluşlarda da gönüllü olarak çalışıyor. Halen Akademik müzik eğitimine Amerika'da, Rice University Professoru Dr. Robert Roux ile devam eden Elif Işıl Karakaş'ın müzik başarılarının dışında şiir ve resim alanında ödülleri, satranç, yüzme ve optimist, yelken sporlarında da derece yapan Elif'ten gazete ve televizyonlar övgü ile bahsediyor. Elif her alanda Türkiye'nin gururu oluyor.
ELİF SABAH OKURLARI İÇİN MEKTUP YAZDI
Dünyanın en saygın müzisyeni olma yolunda hızla ilerleyen Elif SABAH okurları için bir mektup kaleme aldı.
"Merhaba, ben Elif Işıl Karakaş, 18 yaşındayım. Kendimi bildim bileli piyano çalıyorum. Okuma yazma öğrenmeden önce müziğin alfabesi olan notaları öğrendim. Piyano ile tanıştığımdan beri de siyah ve beyaz tuşlar hayatinin en anlamlı renkleri ve sesleri oldu benim için. 2010 yılında konservatuvara birincilikle girdim. 2013 yılında ülkemizin dahi ve üstün yetenekli çocuklarını eğitimi için kurulmuş olan BILSEM sınavlarını kazanarak yüksek puanla BILSEM'e kayıt hakkı kazandım. BILSEM'de de dahi ve üstün yetenekli çocuklar ile özel eğitim aldım. Sonrasındaki 13 yıl boyunca her gün yeni bir şey ekleyerek büyüyerek ve öğrenerek yoluma devam ettim. Adım gibi dimdik durabilmek için her konuda yaşıtlarımdan daha fazla çalışarak okullarımı burslu okudum. Ben 10 yaşında iken öğretmenimin bana, "Çalınan eserlerin ne ifade eğitimini bilmezsen sadece tuşlara doğru basmış olursun. Bunu anlamak ve o hislerle çalabilmek için onların eserlerini kendi el yazılarından kendi dillerinde aldıkları notlardan anlayıp çözebilirsin" demesi üzerine, 10 yaşından beri nota, müzik tarihi ve arşiv araştırmaları yapabilmek için Rusça ve Almanca dersleri almaya devam ediyorum.
GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞIYORUM
Güzel olan her şeyin paylaşıldıkça çoğaldığını öğretildi bana hayatim boyunca. Ben de sahip olduğum en güzel şeylerden birisi olan müziği dünyanın her yerine yaymak, herkes ile paylaşmak istiyorum. Ulaşabildiğim kadar çok çocuğa da müziği anlatmak öğretmen istiyorum. Bunu daha hızlı yapabilmek için bir radyo programım bile var. Çocuklar için birçok sosyal projede yer alıyorum, Türk ve yabancı göçmen çocuklarına ücretsiz piyano/solfej dersleri veriyorum, Ayrıca Houston foodbank, şehir kütüphanesi Çocuk Hastaneleri gibi kuruluşlarda da gönüllü olarak çalışıyorum.
Neden Amerika'dayım. Çünkü klasik müzik bir dünya müziğidir. Dünyaya ait olan bir şeyi de oturduğumuz yerden öğrenemeyiz. Amerika'da dünyanın her yerinden farklı müzisyenler var. Ayni parçanın arlı teknikler ile farlı yorumlarını görerek, duyarak, kritik ederek zenginleşiyor ve renkleniyoruz. Birbirimizden yeni şeyler öğreniyoruz. Bilgi ve teknik anlamda her şeyi exchange ediyoruz burada.
DEVLETİMİZDEN BİR RİCAM VAR
Devletimizden bir ricam var. Güzel sanatların her alanında özel yetenekli çocukların belirlenip devlet bursuyla yurt dışında eğitim görmelerine olanak veren 1956 tarihli 6660 sayılı "Harika Çocuklar Yasasının" tekrar hayata geçirilmesini ve ülkemin tüm yetenekli çocuklarının bu yasadan yararlanmasını rica ediyorum. Bu ülkemizin çocuklarının dünya çocukları ile eşit şartlarda yarışması çok önemli detaydır. Rice University Professor Dr. Robert Roux ile piano derslerine ve çalışmalarıma devam etmekteyim. Müziğin yanında yazmak, okumak, resim yapmak, yüzmek beni ruhen ve bedenen besleyen şeylerdir."