Piyano dehası Elif Elif Işıl Karakaş'tan SABAH okurlarına mektup

GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞIYORUM

Güzel olan her şeyin paylaşıldıkça çoğaldığını öğretildi bana hayatim boyunca. Ben de sahip olduğum en güzel şeylerden birisi olan müziği dünyanın her yerine yaymak, herkes ile paylaşmak istiyorum. Ulaşabildiğim kadar çok çocuğa da müziği anlatmak öğretmen istiyorum. Bunu daha hızlı yapabilmek için bir radyo programım bile var. Çocuklar için birçok sosyal projede yer alıyorum, Türk ve yabancı göçmen çocuklarına ücretsiz piyano/solfej dersleri veriyorum, Ayrıca Houston foodbank, şehir kütüphanesi Çocuk Hastaneleri gibi kuruluşlarda da gönüllü olarak çalışıyorum.

Neden Amerika'dayım. Çünkü klasik müzik bir dünya müziğidir. Dünyaya ait olan bir şeyi de oturduğumuz yerden öğrenemeyiz. Amerika'da dünyanın her yerinden farklı müzisyenler var. Ayni parçanın arlı teknikler ile farlı yorumlarını görerek, duyarak, kritik ederek zenginleşiyor ve renkleniyoruz. Birbirimizden yeni şeyler öğreniyoruz. Bilgi ve teknik anlamda her şeyi exchange ediyoruz burada.

DEVLETİMİZDEN BİR RİCAM VAR

Devletimizden bir ricam var. Güzel sanatların her alanında özel yetenekli çocukların belirlenip devlet bursuyla yurt dışında eğitim görmelerine olanak veren 1956 tarihli 6660 sayılı "Harika Çocuklar Yasasının" tekrar hayata geçirilmesini ve ülkemin tüm yetenekli çocuklarının bu yasadan yararlanmasını rica ediyorum. Bu ülkemizin çocuklarının dünya çocukları ile eşit şartlarda yarışması çok önemli detaydır. Rice University Professor Dr. Robert Roux ile piano derslerine ve çalışmalarıma devam etmekteyim. Müziğin yanında yazmak, okumak, resim yapmak, yüzmek beni ruhen ve bedenen besleyen şeylerdir."