Polis ceza yazacak korkusuyla tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı





6 SAAT BOYUNCA MAHSUR KALDI

Olayla ilgili konuşan Savaş Sakarya, "Arkadaşlar buraya yüzmeye gelmiş. Polis ekiplerini görünce ceza yazmalarından korkmuş ve kayalıklara tırmanmış. O sırada aşağı inemeyince beni arayıp yardım istedi. Ben de telefon üzerine buraya geldim. Polisi arayıp bilgi verdim. Ben orada mahsur kalmadım. Ona destek olmak için moral vermek için yanına çıktım. Çok susamış ve bayılmak üzere olduğunu söylüyordu. Şu an durumu iyi. Konuşarak sakinleşmesini, korkmamasını sağladım" ifadelerini kullandı.