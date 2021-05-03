Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan rahatlama tahmini





Tam kapanma ile beraber rakamlar iyi bir düzeye gelirse, 40 yaş altı vatandaşların aşılanması haziran sonuna kadar, 20 yaş üzeri gençlerimizin aşılanması güz döneminde gerçekleşirse, güz döneminde daha iyi zamanlar görebiliriz, bunun için de belki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı iyi bir tarih olarak düşünebiliriz.