Rabia’nın babası ve amcaları tutuklandı

İstanbul'da anne ve babası kavga ettiği için balkondan atlayarak yaşamına son verdiği öne sürülen üniversiteli Rabia Tanrıvermiş'in (23) ardından aile dramı çıktı. Rabia'nın ölümünden aylar önce yaptığı bir paylaşımda amcalarını ve babasını hedef göstererek "Bunlar tefeci, her türlü suça karıştılar. Bunlar annemi bıçakladı" diye paylaşımlarda bulunmuştu. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisinin yaptığı "Muşlu tefeciler" operasyonunda Rabia'nın söylediği iki amcası ve babası da gözaltına alındı. Baba Mirali ve amcalar Milazım ve Ferdi Tanrıvermiş tutuklandı. Şüphelilerden Ferdi ve Milazım Tanrıvermiş'in daha önceden de çeşitli suçlardan kayıtları olduğu ortaya çıktı.