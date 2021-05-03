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Giriş Tarihi: 3.5.2021 17:28

Riskli karı koca yol kontrolünde yakalandı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Riskli karı koca yol kontrolünde yakalandı

HES kodu sorgusunda yeni tip koronavirüs PCR test sonucu pozitif çıkan karı koca, ceza uygulanarak karantinaya alındı.

Kırıkkale'ye bağlı Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda denetim yaptıkları sırada bir otomobili durdurdu.

Ekipler, HES kodu sorgulamasında, sürücü H.K'nin temaslı, yanında bulunan karısı H.K'nin ise durumunun pozitif riskli çıkması üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.

Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira para cezası yazılan karı koca, ekiplerin refakatinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna götürülerek karantinaya alındı.

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Riskli karı koca yol kontrolünde yakalandı
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