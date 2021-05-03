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Giriş Tarihi: 3.5.2021 11:58

kaçak kazıda Roma zindanı ortaya çıkartıldı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa kaçak kazıda Roma zindanı ortaya çıkartıldı

Jandarma KOM ekiplerince ilçesinde kaçak kazı yapılan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Kaçak kazı yapan kişiler tarafından Roma dönemine ait 400 metre karelik zindanın ortaya çıkarıldığı belirlendi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde bağlı Kışla Mahallesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri kaçak kazı yapılan alana operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda, bu kişilerin uzun bir süredir yaptıkları kazılarda yer altı şehrini andıran bir yapıyı ortaya çıkardıkları 400 metrekarelik alanın Roma dönemine ait esir alınan tutsakların bulunduğu çok sayıda odası bulunan zindan olduğu belirlendi. İzinsiz kazıyı yapan 4 kişi gözaltına alındı. Roma dönemi ait kılıç, gümüş haç, tas, zincir, 2 alan arama cihazı ile kazma ve kürek ele geçirildi.

İzinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi işlemleri yapılmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa kaçak kazıda Roma zindanı ortaya çıkartıldı
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