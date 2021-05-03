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Giriş Tarihi: 3.5.2021 13:40 Son Güncelleme: 3.5.2021 14:00

Serbest kaldığı gün hırsızlıktan yakalandı!

DHA
Serbest kaldığı gün hırsızlıktan yakalandı!

İstanbul'da, bir otomobilden cep telefonu çalan şüpheli gözaltına alınırken, hırsızlık anı kameraya yansıdı. Yakalanan şüphelinin aynı gün yine hırsızlık olayından adli makamlarca serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde park halindeki bir otomobilden cep telefonu çalındı. Harekete geçen ekipler, güvenlik kameralarını inceledi ve cep telefonunu çalan kişinin şüpheli Y.D. olduğunu belirledi.

Şüpheli Y.D. Altıntepsi Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Y.D. çaldığı cep telefonunu Esenler 'de Ö.A. isimli kişiye 2 bin 700 liraya sattığını söyledi. Polis, Ö.A. isimli kişiyi de Esenler 'de bulunan adresinde çalıntı cep telefonuyla birlikte gözaltına aldı.

Ö.A., "Suç Eşyası Satın Alma" suçundan hakkında yapılan işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Şüpheli Y.D. ise bugün adliyeye sevk edildi.

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Serbest kaldığı gün hırsızlıktan yakalandı!
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