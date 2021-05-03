Serbest kaldığı gün hırsızlıktan yakalandı!

Şüpheli Y.D. Altıntepsi Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Y.D. çaldığı cep telefonunu Esenler 'de Ö.A. isimli kişiye 2 bin 700 liraya sattığını söyledi. Polis, Ö.A. isimli kişiyi de Esenler 'de bulunan adresinde çalıntı cep telefonuyla birlikte gözaltına aldı.