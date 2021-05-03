Sıcaklık artıyor, kar terk etmiyor

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklıkları artmaya başladı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre bölge genelinde sıcaklıklar 2-4 derece artması bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıkların bölgede zaman zaman orta kuvvetli rüzgarda bekleniyor. Bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan, Kars ve Ağrı'da 3, Erzurum'da 5, Erzincan'da 9, Iğdır'da 11 derece kaydedildi. Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 27, Iğdır'da 26, Ağrı'da 23, Erzurum'da 22, Kars ve Ardahan'da 21 derece olması bekleniyor.

Bölgede sıcaklıklar artmaya başlarken kar ise bölgeyi tamamen terk etmedi. Kış mevsiminin çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. İlçe merkezinde sağanak yağışa maruz kalan Sarıkamışlılar, beyaza bürünen 2 bin 650 rakımlı Aladağ'ı görünce şaşkınlık yaşadı.