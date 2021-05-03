Şok uygulamada 135 bin lira para cezası uygulandı

Kırıkkale'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını daha etkin kılmak amacıyla "Şok Denetim Uygulaması" hayata geçirildi.

Kırıkkale Valiliği bünyesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, tam kapanmanın daha etkin uygulanabilmesi amacıyla gün içerisinde herhangi bir saatte kentin farklı cadde ve sokaklarında ve meydanlarda sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yönelik 30 dakikalık şok denetim gerçekleştiriyor.

HES KODU UYGULAMASI KONTROL EDİLİYOR



Şok denetim uygulaması denetiminde polis ve salgın denetim ekiplerince sürücü ve yolcular ile o noktadan yaya olarak geçen kişilerin izin belgeleri ve HES kodu sorgulaması kontrol ediliyor.

PARA CEZASI KESİLDİ

Kontrole takılan bazı vatandaşlar, hastaneden ve iş yerinden geldiğini söylese de ellerinde izin belgesi olmadığı için kendilerine para cezası uygulandı. Kentte gün içerisinde yapılan kontrollerde izin belgeleri olmayan 30 kişiye 4 bin 50'şer liradan 121 bin 500 lira, ayrıca ehliyetsiz olarak motosiklet kullanarak arkasında yolcu taşıyan sürücü ve yolcuya da gerekli işlemlerden 13 bin 500 lira para cezası uygulandı.