Gazeteci Levent Gültekin'e saldıran iki sanığın tahliyesine karar verildi

Bakırköy meydanında gazeteci Levent Gültekin'e saldıran ve olayın ardından tutuklanan iki kişinin "kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis ile yargılandıkları davada mahkeme heyeti sanıkların ayrı ayrı tahliyelerine karar verdi.

Bakırköy meydanında 8 Mart 2021 tarihinde gazeteci Levent Gültekin bir grubun saldırısına uğradı. Saldırının ardından 3 kişi gözaltına alındı. İki kişi tutuklanırken, 18 yaşından küçük olan şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu sanıklar Ömer Doğru ve Muhammed Emin Kılıç'a hazırlanan iddianamede "kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bakırköy 47 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar SEGBİS sistemiyle katılırken, taraf avukatları hazır bulundu.

KENDİMİ KORUMA AMAÇLI OMZUNA YUMRUK ATTIM

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ömer Doğru, yüksek sesle konuşmaları üzerine Gültekin'in kendilerine bağırmadan konuşun dediğini, Gültekin'e tepki gösterdiğini üzerine doğru gelincede kendisini korumak maksatlı omzuna yumruk attığını ifade etti.

Diğer tutuklu sanık Muhammed Emin Kılıç ise Gültekin'e vurmadığını, olaya dair haberler çıkınca yaşananları anlatmak için polise gittiklerini belirtti.

Savcı, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, suçun mahiyeti, toplanan delillerin durumu ve salgın hususları dikkate alınarak tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ömer Doğru ve Muhammed Emin Kılıç'ın ayrı ayrı tahliyelerine karar verdi. Heyet, bir sonraki duruşmaya müştekinin gelmesini talep ederek duruşmayı erteledi.