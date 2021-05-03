SON DAKİKA HABERİ: Afyonkarahisar'da yangın paniği sürüyor! 80 bin metrekare alan kül oldu

İlk önce Çay Belediyesi itfaiye ekipleri direkt müdahale ediyor ve santralin kendi personeli müdahale ediyor yangına. Rüzgarın çok şiddetli olması sebebiyle ve mevcut alanda çok yanıcı ürünlerin olması nedeniyle yangın hızlı şekilde ilerledi. Yaklaşık 15 itfaiye aracı, 10 iş makinesiyle müdahale ediliyor ancak 3 nolu sahada herhangi bir şey kurtarılamadı. Ürünlerin tamamı yandı" dedi.