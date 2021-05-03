Son dakika: İstanbul'da dehşet! Parkta tanıştığı genci evine davet edip alkol aldı... Sonrası korkunç!

Cinayetle sonuçlanan olay, 28 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00 sıralarında İstanbul'un Fatih İlçesi'nde meydana geldi. Olayın ortaya çıkışı ise bir itiraf ile oldu. İddialara göre; Avcılar'da oturan ve "Yağma, gasp, hırsızlık, cinsel istismar ve yaralama" başta olmak üzere farklı suçlardan ötürü toplamda 43 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Ercan M., saat 23.00 sıralarında Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti ve yaklaşık üç saat önce Fatih'te bir kişiyi elleriyle boğarak öldürdüğünü, bu kişiyle o gün tanıştıklarını ve öldürdükten sonra evin anahtarını yanına alarak adresten çıktığını ve kapıyı dışarıdan kilitlediğini söyledi. Anahtarı da polislere teslim eden ve adresi söyleyen katil zanlısı Ercan M. muhafaza altına alındı.