Son dakika: İstanbul'da dehşet! Parkta tanıştığı genci evine davet edip alkol aldı... Sonrası korkunç!

Cinayetle sonuçlanan olay, 28 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00 sıralarında İstanbul'un Fatih İlçesi'nde meydana geldi. Olayın ortaya çıkışı ise bir itiraf ile oldu. İddialara göre; Avcılar'da oturan ve "Yağma, gasp, hırsızlık, cinsel istismar ve yaralama" başta olmak üzere farklı suçlardan ötürü toplamda 43 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Ercan M., saat 23.00 sıralarında Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti ve yaklaşık üç saat önce Fatih'te bir kişiyi elleriyle boğarak öldürdüğünü, bu kişiyle o gün tanıştıklarını ve öldürdükten sonra evin anahtarını yanına alarak adresten çıktığını ve kapıyı dışarıdan kilitlediğini söyledi. Anahtarı da polislere teslim eden ve adresi söyleyen katil zanlısı Ercan M. muhafaza altına alındı.
ALKOL ALARAK EVE GERİ DÖNMÜŞLER
Fatih İlçesi'ne bağlı Molla Gürani Mahallesi Kazgani Sadi Çıkmazı Sokak üzerindeki adrese giden İstanbul Polisi kapıyı açtı; söz konusu adreste oturduğu saptanan ve bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan 45 yaşındaki Ahmet Özkul'u elleri tişört ile önden bağlanmış ve boğularak öldürülmüş halde buldu. Masanın üzerinde sekiz içki kutusu bulundu.
Cinayeti itiraf eden Ercan M. gözaltına alındı. İfadesinde ise yaşananları anlattı. İddialara göre ikili; olay gününde Fatih İlçesi'ne bağlı Aksaray Mahallesi'nde bir parkta tanıştı. İddiaya göre Ahmet Özkul'dan sigara isteyen Ercan M., yeni tanıştığı ve kendisine sigara veren Ahmet Özkul ile bir süre muhabbet etti. İkili alkol almaya karar verdi. Özkul, Ercan M'yi evine davet etti ve ikili eve gittikten kısa bir süre sonra alkol satın almak üzere birlikte evden çıktı. İkili eve döndü. O anlar adresin girişini gören güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı.
EVİNE GİTTİ VE AİLESİYLE HELALLEŞTİ
İddialara göre; adreste sekiz kutu içki içen ikilinin arasında tartışma çıktı. Tekstil atölyesinde çalışan Ercan M., saldırdığı Ahmet Özkul'u elleriyle boğarak öldürdü ve ellerini önden tişört ile bağladı.
Evin anahtarını alıp adresten çıkan ve kapıyı dışarıdan kilitleyen katil zanlısı Ercan M. yakalanma korkusuyla yaşayamayacağını anlayınca polise teslim olmaya karar verdi. Cezaevinden üç ay önce çıktığı iddia edilen katil zanlısı Ercan M. evine gitti ve ailesiyle helalleştikten sonra Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. İfadesinde de yaşananları bu şekilde anlattı.
İstanbul Cinayet Büro Amirliği'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı Ercan M. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.