Olay, saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında uygulama yapan emniyet ekipleri, içinde şüphelilerin bulunduğu bir aracı durdurmak istedi.

Son dakika: Küçükçekmece'de polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı: 2 polis yaralandı | Video

ŞÜPHELİLERİ YAKALAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerle polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında şüphelilerin ateş açması sonucu iki polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kovalamaca sonucu şüphelilerden biri yakalanarak gözaltına alınırken, kaçan diğer şüphelilerin ise yakalama çalışmaları sürüyor.