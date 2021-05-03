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Giriş Tarihi: 4.5.2021 00:19

Son dakika: 'de polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı: 2 polis yaralandı

İHA
Son dakika: Küçükçekmece'de polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı: 2 polis yaralandı

Son Dakika... İstanbul ’de akılalmaz bir olay gerçekleşti. Polisin içinde şüpheli kişilerin bulunduğu otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ateşle karşılık veren şüphelilerin kendilerini kovalayan ekibe ateş açması sonucu ilk bilgilere göre iki polis memurunun yaralandığı bildirildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında uygulama yapan emniyet ekipleri, içinde şüphelilerin bulunduğu bir aracı durdurmak istedi.

Son dakika: Küçükçekmece'de polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı: 2 polis yaralandı | Video

ŞÜPHELİLERİ YAKALAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerle polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında şüphelilerin ateş açması sonucu iki polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kovalamaca sonucu şüphelilerden biri yakalanarak gözaltına alınırken, kaçan diğer şüphelilerin ise yakalama çalışmaları sürüyor.

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Son dakika: Küçükçekmece'de polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı: 2 polis yaralandı
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