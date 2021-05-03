Son dakika: Kumarbaz eşe mahkemeden emsal karar!

KURPİYERLERDEN KUMARA GEL MESAJLARI

Yaşlı adamın kumar alışkanlığı aile içerisinde büyük sorunlar ortaya çıkarınca G.U., Avukatı Gizem Gonce ve Aylin Esra Eren aracılığıyla 36 yıllık eşinden ayrılmak için Aile Mahkemesine boşanma dilekçesi sundu. Mahkemeye sunulan dilekçede boşanma gerekçesi şu şekilde anlatıldı; "Davalı eş özellikle 2002 yılından sonra; eviyle, eşi ve çocuklarıyla ilgilenmemeye başlamış, evlilik birliğinin gereklerini yerine getirmekten imtina etmiş ve sürekli eve geç saatlerde gelmeye veya habersiz bir şekilde hiç gelmemeye başlamıştır. Müvekkil davacı, bu konudaki rahatsızlıklarını kendisine ilettiğinde, müvekkili dinlememekte ve gece geç saatlerde eve gelmek konusunda ısrarcı olmaktadır. Davalı eşin telefon arama kayıtları ve mesajları incelendiğinde görüleceği üzere; kumar oyunlarına davet etmek amacıyla kumarhanelerde çalışan kurpiyer kadınların davalı eşe attığı mesajlar ortaya çıkacaktır."