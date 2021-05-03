Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Sarallar suç örgütü şüphelilerinden 4’ü tutuklandı
Giriş Tarihi: 3.5.2021 18:47 Son Güncelleme: 3.5.2021 18:57

Son dakika: Sarallar suç örgütü şüphelilerinden 4’ü tutuklandı

BUSE PEHLİVAN BUSE PEHLİVAN
Son dakika: Sarallar suç örgütü şüphelilerinden 4’ü tutuklandı

’da “Sarallar” olarak bilenen organize suç örtüne yönelik operasyonda 8 şüpheli adliye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Büyükçekmece ve Bakırköy başta olmak üzere il genelinde faaliyet gösteren, kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik polis çalışma başlattı. Yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sabah saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliyede savcılığa çıkarılan 8 şüpheliden 6'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer iki şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 6 şüphelinin 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Sarallar suç örgütü şüphelilerinden 4’ü tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA