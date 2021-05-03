Son dakika: Sarallar suç örgütü şüphelilerinden 4’ü tutuklandı

Büyükçekmece ve Bakırköy başta olmak üzere il genelinde faaliyet gösteren, kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik polis çalışma başlattı. Yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sabah saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliyede savcılığa çıkarılan 8 şüpheliden 6'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer iki şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 6 şüphelinin 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.