Streç filmle işkenceye 35 yıl hapis istendi

İzmir'de 2019 Kasım ayında Konak'a bağlı Yenişehir Mahallesi Gıda Çarşısı'ndaki bir pompa firmasında çalışan ve o dönemde 17 yaşında olan yüzde 50 engelli Azad Hasobalılar (19) iş arkadaşlarının işkencesine maruz kaldı. Türkiye gündemine oturan olayda, Hasobalılar, iş yerinde çalışan Nurullah S. ile Fırat K. tarafından streç filme sarılarak üzerine su döküldü, yere yatırılıp tekmelendi. Bu sırada hakaretlere de maruz kalan talihsiz genç cinsel istismara da uğradı. İstismar ve işkence yapılırken bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ali S. isimli ortak arkadaşları tarafından çekilen görüntü WhatsApp grubunda paylaşıldı. Azad'ın eşi Raziye Hasobalılar videoyu fark edince büyük şok yaşadı. Azad ile eşi Raziye Hasobalılar savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Sanıklar hakkında 6 yıldan 16 yıla kadar hapis istemiyle "sarkıntılık suretiyle cinsel istismar' suçundan dava açıldı. 3 ay 18 gün tutuklu kaldıktan sonra 2 sanık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıkların İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması sürerken, Nurullah S. ile Fırat K. olayın şaka olduğunu söyleyerek kendilerini savundu.



Azad Hasobalılar ve eşi Raziye Hasobalılar

AZAD'I ÖP DE GEÇSİN

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmada mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Azad Hasobalılar'ın işyerinde kafasından yaralandığı, Fırat K.'nın Nurullah S.'ye "Azad'ı öp de geçsin" dediği ve eliyle engelli gencin kafasını yukarı kaldırmaya çalıştığı ifade edildi. Engelli gencin bu sırada eliyle ağzını kapatarak kendini korumaya çalıştığı, ancak iki kişiye karşı koymayınca Nurallah'ın Azad'ı dudağından öperek cinsel istismarda bulunduğuna dikkat çekildi. Bu sırada Nurallah S.'nin Fırat K.'nın cep telefonunu diğer arkadaşları Ali S.'ye vererek bu anları videoya çekmesini istediği de vurgulandı. Engelli gencin cinsel istismara uğrarken çekilmiş görüntülerin de ortak WhatsApp grubunda paylaşılarak ifşa edildiği vurgulandı.

SAVCI 35'ER YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

Mahkeme savcısı bu olayda, işyerinde ustabaşı ve atölye sorumlusu olarak çalışan sanıklar Fırat ve Nurullah'ın aynı işyerinde çırak olarak çalışan Azad Hasobalılar'a yönelik eylemlerinin sarkıntılık düzeyinde kalmadığını belirterek daha yüksekten cezalandırılmalarını talep etti. Savcı her iki sanığın 'çocuğun cinsel istismarı' suçunu işledikleri gerekçesiyle 8 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi. Ayrıca cinsel istismarın mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi nedeniyle yarı oranında, birden fazla kişi ile birlikte yapılmasından dolayı da cezanın yarı oranında arttırılmasını talep etti. Ayrıca. başkasına ait ses veya görüntüleri ifşa etme suçu nedeniyle sanıkların 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi. Sanık avukatları da mütalaaya karşı son savunma için süre istedi. Bir sonraki duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

KARAR VİCDANLARI RAHATLATTI

Savcının mütalaasına katıldıklarını belirten Azad Hasobalılar'ın avukatı Oğuzhan Bizkevelci, "Sanıklar hakkında sarkıntılık suçundan dava açılmıştı ve 6 yıldan 16 yıla kadar hapis cezaları isteniyordu. Savcı bey bu suçu az buldu ve eylemin çocuğun cinsel istismarı suçuna girdiğine karar verdi. Biz de aynı fikirdeyiz. Adalet vicdanları rahatlatmak içindir. Bu karar da vicdanlarımızı rahatlattı. Sanıkların en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.