Genç kız, telefonla konuşurken pencereden düştü!

Olay, saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Akhisar Mahallesi Göksu Sokakta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Ailesiyle birlikte 2'nci kattaki evlerinde bulunan Aslı Toprak, bir ara arkadaşıyla cep telefonuyla konuşmak için pencereye çıktı. Bir süre telefonla görüşen Toprak, dengesini kaybederek 5 metre yükseklikteki pencereden toprak zemine düştü. Aslı Toprak'ın pencereden düştüğünü gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.