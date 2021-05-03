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Giriş Tarihi: 3.5.2021 17:20 Son Güncelleme: 3.5.2021 17:24

'den yürek ısıtan haber: Vali onayladı eşine koştu!

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli'den yürek ısıtan haber: Vali onayladı eşine koştu!

Turceli'den yürek ısıtan bir haber geldi. 'Tam kapanma' nedeniyle eşinin mezarını ziyaret edemeyen Fidan Sezer, Vali Mehmet Ali Özkan'dan yardım istedi. Özkan'ın izni ile Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından evinden alınan Sezer,  eşinin mezarına götürüldü...

Tunceli merkezde ikamet eden ve eşini bir yıl önce kaybeden 74 yaşındaki Fidan Sezer, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak eşinin mezarını ziyaret etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine durum Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'a bildirildi. Vali Özkan'ın özel izniyle evinden alınan Sezer, eşinin belediye asri mezarlığında bulunan mezarına götürüldü.

Burada eşi için dua eden Sezer, "Haber verince hemen geldiler. Sadece ayrık otlarını temizlemekle de kalmayıp eşimin mezarına yeni fidanlar diktiler. Mezarı birlikte suladık. Allah devletimizden bin kere razı olsun" dedi.

Mezarlık ziyaretinin ardından Sezer yeniden Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından araçla evine bırakıldı.

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Tunceli'den yürek ısıtan haber: Vali onayladı eşine koştu!
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