Uluslararası kuzenlerin böbrek nakli gerçekleştirildi

ABD'de yaşayan Lübnan asıllı ABD vatandaşı Samir Ramadan iş nedeniyle geçen yıl Trabzon'a yerleşti. Bir süre sonra böbrek yetmezliği nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi'ne başvuran Ramadan'a doktorlar tarafından böbrek nakli kararı verildi. Ramadan'ın böbrek nakli için kuzeninin Fransa'dan gelerek bağışta bulanacağını söyledi.

Doktorlar bunu üzerine hazırlıklara başladı. Fransa'nın başkenti Paris'ten geçtiğimiz hafta Trabzon'a gelen kuzeni donör Talal Kabbara ile nakil yapılacak Samir Ramadan, operasyon öncesi sağlık kontrolünden geçirildi.



K.T.Ü Tıp Fakültesi Farabi hastanesi doktorlarından Genel Cerrahi uzmanı Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz'ın liderliğinde, Dr. Öğr. Üyesi Arif Burak Çekiç, Doç. Dr. İlke Onur Kazaz ve Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çolak ile birlikte uzman ekibin yaptığı kapalı sistem ameliyatıyla donörün böbreği çıkartılarak, açık ameliyatla alıcıya nakledildi. Başarılı geçen operasyonun ardından alıcı Ramadan ve donör kuzeni hastanede tedavisi sürüyor.

'25 BİN KİŞİ BÖBREK NAKLİ BEKLİYOR'



Türkiye'de böbrek yetmezliği sorunu yaşayan hastalarla ilgili bilgi veren KTÜ Farabi Hastanesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Ersoy, ülke genelinde yaklaşık 25 bin kişinin böbrek nakli beklediğini söyleyerek, "Nakiller nedeniyle sayılar durmadan değişiyor ama şu mertebede 65 bin civarında diyaliz hastası var. Bunların gerisi ne oluyor derseniz, bir kısmı kendileri çeşitli nedenlerle istemiyorlar, bir kısmının tıbbi engeli oluyor. Havuzu da etkin şekilde artırmak, hastalarımıza hayat demek olan böbrekleri sunmak lazım" dedi.





'İLK DEFA BÖBREĞİN TAMAMI KAPALI YOLLA DONÖRDEN ÇIKARTILDI'



Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz, alıcı Samir Ramadan'ın 8 ay önce böbrek nakli yaptırmak üzere kliniğe İngilizce başvuru yapması üzerine şaşkınlık yaşadıklarını dile getirerek, "Kendisi Lübnan asıllı ama Türkiye'den Ramazanoğlu beyliğinden Lübnan'a göçen ve dünyanın farklı taraflarına yayılan bir aile. Samir Bey ABD'ye yerleşmiş, ABD vatandaşlığı da var. İş yapmak için Karadeniz'de bulunduğu süreçte nakil başvurusunda bulundu. Kuzenini Fransa'dan geleceğini söyleyince hazırlıkları yapıldı. Nakle engel olacak bir durum olmayınca operasyona başladık. İlk defa böbreğin tamamı kapalı olarak donörden çıkartarak nakil operasyonu yaptık. İlke ve Fatih hoca böbreği çıkarttılar. Biz de böbreği taktık. Samir Bey şu an gayet iyi, herhangi bir problemi yok. Nakille ilgili herhangi bir problem yaşamadık" diye konuştu.



Öte yandan böbrek nakli yapılan Ramadan, böbreğini bağışlayan kuzeni Talal Kabbara'ya "Kahramanım" diye seslendi. Ayrıca başarılı operasyonu yapan doktorlara da teşekkür etti.