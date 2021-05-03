Üsküdar’da Anneler Günü’nde annelere mor salkım fidanı hediye edilecek!

Önümüzdeki pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü tam kapanma dönemine denk geldi. Üsküdar Belediyesi de anneler için bir sürpriz hazırladı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, annelere mor salkım fidanı hediye edeceklerini duyurdu.

ANNELERE MOR SALKIM FİDANI ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NDEN!

Türkmen, anneler için mor salkım fidanları verilmesi için belediyenin internet sitesinden başvuru yapılması gerektiğini sosyal medyadan belirtti. Türkmen, resmi Twitter hesabından, "Salgın günlerine denk gelen son Anneler Günü olması dileğiyle, bir hediye alıp boynuna sarılamayacağımız annelerimize, sizin için mor salkım fidanı hediye ediyoruz. Mor salkım fidanı gitmesini istediğiniz Üsküdar içi adresi belediyenin linkinden yazın, gerisi bizde" dedi.