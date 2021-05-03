Van Gölü için mavi seferberlik

NASA'nın düzenlediği yarışmada uzaydan çekilmiş fotoğrafıyla birinci olan Van Gölü'nü koruma planı için el ele verildi. Eşsiz güzelliği milyonlarca insanın oylarıyla tescillenen Van Gölü, bu koruma planı ile gelecek nesillere de ilham kaynağı olmaya devam edecek. Yaklaşık bir yıldır Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda ilgili tüm bakanlıklar, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan "Van Gölü Koruma Eylem Planı" ile Van Gölü derin bir nefes alacak. DenizTemiz Derneği (TURMEPA) Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Emine Erdoğan'a teşekkür ederek "Bu eylem planının Van Gölü'nün eşsiz güzelliğini gelecek nesillere en iyi şekilde taşıyacağına inanıyorum. Van Gölü'nün mavi kalması için tüm ekibimizle, gönüllülerimizle ve destekçilerimizle seferber olacağız" dedi.TURMEPA gönüllüleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Deniz Elçileri Topluluğu ve bölge halkının katılımıyla Van Gölü'nün önemine ve doğal güzelliğine dikkat çekmek amacıyla kıyı ve dip temizliği etkinlikleri düzenlemeyi planlıyor.