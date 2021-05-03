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Giriş Tarihi: 3.5.2021 17:18 Son Güncelleme: 3.5.2021 17:27

'daki tekne faciasında 5 şüpheliye tahliye!

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Van'daki tekne faciasında 5 şüpheliye tahliye!

'da 28 Haziran tarihinde batan tekne faciasında 6'sı tutuklu 12 kişinin yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı. Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Medeni Akbaş'ın tutukluluk haline karar verilirken diğer sanıkların tahliyesine karar verildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Çarpanak Adası açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan "Akbaş" isimli tekne, 27 Haziran'da batarak 61 kişiye mezar olmuştu. Olayın ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 6'sı tutuklu 12 kişinin Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün yapıldı.

5 ŞÜPHELİ TAHLİYE EDİLDİ

Haklarında "Nitelikli Göçmen Kaçakçılığı Yapma" ve "Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Sebebiyet Verme" suçlarından kamu davası açılan 12 sanığın yargılandığı dava, tekne kaptanı Medeni Akbaş'ın tutukluluk kararının devamına karar verilerek, diğer şüpheliler ise tahliye edildi.

Bir sonraki duruşma 24 Temmuz 2021 tarihine ertelenirken, tahliye kararına Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz edeceği bildirildi.

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Van'daki tekne faciasında 5 şüpheliye tahliye!
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