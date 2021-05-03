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Giriş Tarihi: 3.5.2021 18:59

Yine İSKİ yine kaza!

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Yine İSKİ yine kaza!

İSKİ, yine su borusunu patlattı. Hatalı işlem nedeniyle patlayan borudan fışkıran su, bir apartman boyunu aştı. Benzer olay, kısa bir süre önce 'nda da yaşanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSKİ'nin hatalı işlem nedeniyle patlattığı su borusunun çevreye zarar verdiği anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar Selamı Pak Caddesi üzerinde yapılan çalışmalar esnasında isale su borusu hattı patladı. Borudan fışkıran sular neredeyse bir apartman boyunu aştı. Bugün öğlen saatlerinde yaşanan olaya saatlerce müdahale edilmedi. İSKİ ekiplerinin müdahalede gecikmesi nedeniyle tonlarca su boşa aktı. Son 2 yılda İSKİ başta olmak üzere pek çok birimde kalifiyeli ve tecrübeli personellerin işten atılması, İBB hizmetlerinde yaşanan aksaklık ve sorunların temel gerekçelerinden biri olarak gösteriliyor.

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Yine İSKİ yine kaza!
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