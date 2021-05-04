10 saat sonra söndürüldü

Erzincan'da 8 bin 736 hektar alana sahip 7 memeli, 5 sürüngen, toplam 90 kuş ile 258 bitki türünü bünyesinde barındıran Ekşisu Sazlığında gece saatlerinde yangın çıktı.

Yıldırım düşmesinden dolayı çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede yayılarak büyük bir alanı kapladıç Kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan sazlıklarda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip ve itfaiye görevlisi bölgede hazır bekletilirken, alanın bataklık olması nedeniyle uzun bir süre alevlere müdahale edilemedi. Yangının çıktığı alanın çevresini güvenli hale getiren ekipler yangını kontrol altına aldı. 10 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangın sonrası 30 hektar alanın zarar gördüğü çok sayıda da hayvanın öldüğü bildirildi.