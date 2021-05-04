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Giriş Tarihi: 4.5.2021 12:39

10 saat sonra söndürüldü

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
10 saat sonra söndürüldü

’ın kuş ve bitki türlerinin çeşitliliği ile ünlü Ekşisu Sazlığında, yıldırım düşmesi sonucu yangın yangın başladı. Bölgenin engebeli ve bataklık olması nedeniyle ekipler alanda söndürme çalışmaları yapamadı. Yangın 10 saat sonra söndürülebildi.

Erzincan'da 8 bin 736 hektar alana sahip 7 memeli, 5 sürüngen, toplam 90 kuş ile 258 bitki türünü bünyesinde barındıran Ekşisu Sazlığında gece saatlerinde yangın çıktı.

Yıldırım düşmesinden dolayı çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede yayılarak büyük bir alanı kapladıç Kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan sazlıklarda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip ve itfaiye görevlisi bölgede hazır bekletilirken, alanın bataklık olması nedeniyle uzun bir süre alevlere müdahale edilemedi. Yangının çıktığı alanın çevresini güvenli hale getiren ekipler yangını kontrol altına aldı. 10 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangın sonrası 30 hektar alanın zarar gördüğü çok sayıda da hayvanın öldüğü bildirildi.

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10 saat sonra söndürüldü
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