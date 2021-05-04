139 kilo eroin ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Takibe alınarak TEM Otoyolu İzmit İlçesinde durdurulan araçta, narkotik köpeği Alfa tarafından arama yapıldı.

Aramalar esnasında, dedektör köpeğin aracın taban kısmına tepki vermesi üzerine araç detayı inceleme için Emniyet Müdürlüğü Otoparkına çekildi. Araçta yapılan detaylı aramalarda 275 paket içerisinden 139 kilo 350 gram eroin ele geçirildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken operasyon ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.