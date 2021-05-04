13'üncü kattan düşen Talha yaşamını yitirdi

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesindeki bir sitede bulunan apartmanın 13'üncü katında oturan Arslantaş ailesinin oğlu Talha, dün henüz bilinmeyen nedenle balkonda dengesini kaybederek düştü. Durumu fark eden site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Talha'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

LAKABI BARESİ'YDİ

Amatör Çukurova Gençlerbirliği Kulübü'nün sporcu olan Talha'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Takımın stoperi olan ve oynadığı futbolla göz kamaştıran Talha'ya kulüp başkanı Murat Kocaman tarafından İtalyan efsane futbolcu Baresi'nin lakabı verildi. Başkan Kocaman, "4 yılydır bizimle beraberdi. Çok başarılı bir futbolcumuzdu. Onu hep Baresi diye çağırırdık. Büyük üzüntü yaşıyoruz." dedi.

Talha Arslantaş, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.