17 yaşındaki Sudenaz kalbine yenildi!

Kocaeli Dilovası İlçesi Tepecik Mahallesi'nde ikamet eden Meral ile Garip Odabaşı çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan 17 yaşındaki Sudenaz Odabaşı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgilere göre üzücü olay şu şekilde gelişti. Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan Sudenaz Odabaşı, ailesi ile birlikte bahçede otururken bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Ailesi hemen olay yerine 112 sağlık ekibi çağırdı. Olay yerine kısa sürede ulaşan ve ilk müdahalede bulunan Sağlık ekipleri, daha sonra genç kızı Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Anak Sudenaz, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Sudenaz'ın kesin ölüm nedeninin adli tıp kurumundan gelecek olan raporla netlik kazanacak.