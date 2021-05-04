2 yılda 12 milyon ziyaretçi

Mimarisi ve görkemiyle İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki siluetinde yerini alarak şehrin sembollerinden olan Büyük Çamlıca Camisi, ibadete açıldığı 3 Mayıs 2019'dan bugüne 12 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Fikir projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olan ve 268 rakımlı Çamlıca Tepesi'nde temeli 7 Ağustos 2013'te atılan Büyük Çamlıca Camisi, Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile günümüz çizgilerini bütünleştiren şehrin sembolleri arasına katıldı. Mimarisiyle dikkati çeken Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışının üzerinden iki yıl geçti. İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, caminin yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Biz Büyük Çamlıca Camisi'nin, İstanbul'un yeni simgelerinden olacağını söylemiştik ve süreç içerisinde bunun olduğunu gördük. Bugüne kadar yaklaşık 12 milyon kadar insanın camimize ibadet etmek ve ziyaret için geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.