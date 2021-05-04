21 şahıs ile 6 araç yakalandı 45 kişiye idari işlem uygulandı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, "Tam Kapanma Denetimleri" kapsamında, salgın tedbirlerine vatandaşların uyumunu artırmak ve alınan tedbirlerin kontrollerini sağlamak maksadıyla, devam ettirilen denetim faaliyetleri çerçevesinde, 29 Nisan 2021 günü saat 19.00 itibariyle il giriş/çıkışlarının takibi için kurulan 5 sabit yol kontrol noktası ve il sınırları içerisine kurulan (10) yol kontrol noktası olarak toplamda 15 yol kontrol noktası ile vatandaşlarımızın seyahat izin belgesi, görev belgesi ve HES kodu gibi kontrollerine başlanıldığı öğrenildi.

3 Mayıs günü yapılan kontrollerde 7 bin 925 şahıs, 6 bin 926 araç kontrol edilmiş olup, çeşitli suçlardan araması bulunan 21 şahıs ve 6 araç yakalanırken, b ununla birlikte kısıtlamaları ihlal eden 45 şahsa idari işlem uygulanması maksadıyla tutanak tanzim edildi.