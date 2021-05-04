300 ihtiyaç sahibi aileyi sevindirdiler

Yardım paketlerini ihtiyaç sahibi 300 aileye ulaştırmanın huzurunu ve gönül rahatlığını yaşadıklarını belirten Şube Başkanı Kadriye Umaroğlu, "Dünyayı etkisi altına alan Covit-19 küresel salgınının işgücüne dolayısıyla ekonomiye yansımaları ülkemizde hissedilse de Pandemiyle mücadelede merkezi yönetim başta olmak üzere yerel yönetimlerin ve özellikle sağlık çalışanlarımızın hayatlarını ortaya koyarak verdikleri mücadele hepimizce takdire şayandır." dedi.

"KURALLARA UYALIM"

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğu takdirde sürecin tez zamanda sona ereceğine inandıklarını belirten Umaroğlu, "Devlet büyüklerimizin, İl Yönetimleri ile İl Sağlık Kurullarının uyarıları dikkate alınır, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilirse sürecin daha hafif atlatılmasına katkı sağlamış oluruz. Bu mübarek ayda, dualarımız Pandeminin bir an önce bitmesi, tüm dünyaya sağlık, mutluluk, huzur ve barışın gelmesidir."

"HUZUR VE GÖNÜL RAHATLIĞI İÇERİSİNDEYİZ"

"Ramazan ayı toplumsal dayanışma, paylaşma, kardeşlik ve sevgi bağlarının yoğunluk kazandığı, manevi duyguların arttığı, milletçe birlik ve beraberliğin daha da güçlendiği mübarek bir aydır. Toplumumuzda en yüksek seviyede bulunan bu güzel duygularla, yaşadığımız zorlu sürece rağmen saygıdeğer hayırseverlerimizin, iş insanlarımızın değerli katkılarıyla bu yıl da TKGV Hatay Şubesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz Ramazan ayı gıda yardım paketlerini ihtiyaç sahibi 300 aileye ulaştırmanın iç huzuru ve gönül rahatlığı içindeyiz."

KATKI VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

"Bu vesileyle her zaman maddi ve manevi desteklerini bizden esirgemeyen Saygıdeğer İş insanlarımıza hayırseverlerimize, STK'larımıza Şahsım ve Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım adına tekrar teşekkür ediyor, sağlıklı günler, hayırlı kazançlar diliyorum. Değerli Hataylıların bayramını kutluyor, sağlık ve mutlulukla idrak edeceğimiz nice Ramazanlara ulaşmayı Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.