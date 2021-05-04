Adana'da anne dayağı! Komşular seslere dayanamadı!



"HEM DÖVÜYOR HEM BALKONDAN SARKITIYOR"



Suzan H.'nin komşusu Fehime Yeşilbudak, Suzan H.'nin, daha önce de çocuklarına şiddet uyguladığını öne sürerek, "Kendisini çok uyardık ama durmadı. Bugün de çocuğunu dövüyordu, polisi aradık. Daha önce çocuğunu balkondan sarkıttı. Yapmamasını söyledik ama bize aldırış etmedi. Kadın sürekli çocukları dövüyor. Artık bizim vicdanımız buna dayanmadı. Bu çocukları devlet bu kadının elinden almalı" diye konuştu.