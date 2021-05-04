Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ahıra giren çiftçi gözlerine inanamadı! "Bizi öldürecek diye çok korkuyoruz
Giriş Tarihi: 4.5.2021 11:25

Ahıra giren çiftçi gözlerine inanamadı! "Bizi öldürecek diye çok korkuyoruz

DHA
Ahıra giren çiftçi gözlerine inanamadı! Bizi öldürecek diye çok korkuyoruz

'un Yomra ilçesinde ahıra giren boz ayı, 4 koyunu telef etti. Sabah ahıra gelen çiftçi Yusuf Can, koyunlarının öldüğünü görünce büyük üzüntü yaşadı

Yomra ilçesi Çamlıyurt Mahallesi'nde kırsal alanda hayvancılıkla uğraşan Yusuf Can'ın hırına gece saatlerinde giren boz ayı, 4 koyunu telef etti. Sabah ahıra gelen Can, koyunlarının öldüğünü görünce büyük üzüntü yaşadı. Ayının pençeleriyle kapıyı kırıp içeri girdiğini söyleyen Yusuf Can, "Hayvanlarla geçimimi sağlıyorum. Sabah bunları dışarıda görünce koşarak geldim. Kapıda izleri var, vurup kırmış. 4 koyunumu yedi. Bu bölgede çok ayı var. Biz bu ayıları öldürmek istemiyoruz ama ayılar da bizi öldürecek diye çok korkuyoruz" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahıra giren çiftçi gözlerine inanamadı! "Bizi öldürecek diye çok korkuyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA