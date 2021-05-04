Alman Emine Baltacı’nın vasiyeti üzerine toprağa verildi! ‘O artık annemiz, ablamız’





Muhtar Cemalettin Efendioğlu, Atatürk'ün Çanakkale Savaşı sonrasında yazdığı mektupta, öldükleri yerde toprağa verilen Anzak askerlerine "Burada dost bir vatanın toprağındasınız, huzur içinde uyuyun", annelere de "Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır" şeklinde mektup yazdığını hatırlatarak, "Burada, dost Müslüman toprağında yatan Emine Baltacı da artık bizim annemiz, ablamızdır. Vasiyetini yerine getirdik. Hep anacağız" dedi.