Anamur’da dernek binası yandı

Mersin'in Anamur ilçesinde gerçekleştirdikleri sosyal aktivitelerle adından söz ettiren Kükür Köyleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğinde elektrik kontağından meydana gelen yangın çevre binalara sıçramadan Anamur itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldü.Dernek binası kullanılmaz hale geldi.
Yörük kültürünü yaşatmak ve tanıtmak amacıyla sosyal çalışmalar yapan derneğe ait tarım araçları ve ev eşyalarının büyük bölümü zarar gördü, Yörük kıyafetlerinin tümü yandı.
Olayı haber alır almaz olay yerine gelen Dernek Başkanı Dr. Gülay Uysal, yönetim kurulu üyesi Naile Cihankar olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, yıllarca biriktirdikleri emeklerinin yok olmasının yüreklerini sızlattığını söylediler.