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Giriş Tarihi: 4.5.2021 23:28

'da işçileri taşıyan servis otobüsü şarampole yuvarlandı: 14 yaralı

İHA
Aydın'da işçileri taşıyan servis otobüsü şarampole yuvarlandı: 14 yaralı

'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisi şarampole yuvarlandı. Kazada 14 işçi yaralandı.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesindeki kaza, Ovapınarı Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 ABR 420 plakalı işçi servisinin şoförü Ramazan A. henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

14 İŞÇİ YARALANDI

Yoldan çıkan servis otobüsü şarampole devrildi. Kazada 14 işçi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleleri yapılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan bazıları da Aydın Devlet Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastaneleri'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Aydın'da işçileri taşıyan servis otobüsü şarampole yuvarlandı: 14 yaralı
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