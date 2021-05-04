Bartın'da kaybolan yaşlı adam aranıyor

Kurucaşile'ye bağlı Kale köyünde eşi Fatma ile birlikte yaşayan emekli madenci Hüseyin Eray, dün evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Fatma Eray köy muhtarına haber verdi. Köylülerin yaptığı aramada Hüseyin Eray'a ulaşılamayınca jandarmadan yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dün, ekiplerin yanı sıra köylülerin de katıldığı, jandarma iz takip köpeği 'Pati ile ısıya duyarlı dronun da kullanıldığı aramalardan sonuç alınamadı.





Ekipler, bugün sabahın ilk ışıklarıyla bölgede yeniden arama çalışması başlattı.



Kale Köyü Muhtarı Hüseyin Yay, "Dün sabah saatlerinde köyümüzde ayaklarındaki terliklerle görülüyor. Daha sonra kendisinden haber alınamadı. Sonrasında ekipler geldi. Her yerde aradık. Ama bulamadık. Ekiplerimiz bu sabah yine arama çalışması yaptı ama yine de izine rastlanamadı. Kaybolan amcamız bu bölgeyi iyi bilen bir amcamızdı. Sürekli mantara giderdi. Nereye gittiğini de söylememiş, bir yerde düştü mü kayboldu mu? Bilmiyoruz. İnşallah bulunur" diye konuştu.



Hüseyin Eray'ı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.