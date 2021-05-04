Belediye Başkanı Ayşe Çakmak beton yol çalışmaları yerinde inceledi

Beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Fırat ve Fen İşleri Müdürü Abdulkadir Canalır ile Mahalle Muhtarı Habeş Akgül ile çalışmaları takip eden Başkan Ayşe Çakmak, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Alt yapı çalışmalarında bozulan ve deforme olan beton sokakların ekiplerce yeniden yapıldığını belirten Başkan Ayşe Çakmak, şunları kaydetti:

"Belirlenen program çerçevesinde ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla mahallelerimizde bulunan sorunların çözümü için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha önce çalışmalardan dolayı deforme olan cadde ve sokaklarda beton döküm çalışmalarımızı hızlandırdık. Hava şartlarının el vermesiyle birlikte alt yapısı tamamlanan alanlarda vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."

Mahallede yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a teşekkür eden Ayvanat Mahalle Muhtarı Habeş Akgül, "Başkanımızla birlikte bugün mahallemizde yapılan çalışmaları inceledik, başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sorunlarla bire bir ilgilenen çözümü için çalışan başkanımıza başarılar dilerim." diye konuştu.