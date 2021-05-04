Beyoğlu’nda anne ve oğlunun yaşadığı gecekondu alev alev yandı

Yangın, 02.00 sıralarında Beyoğlu Sütlüce Mahallesi Dereiçi Sokak'ta meydana geldi.İddiaya göre, Havkan Mendi ile oğlu Şevket Mendi'nin yaşadığı tek katlı gecekonduda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede gecekonduyu sardı.İtfaiye ekipleri, yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın sonunda yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı.Gecekondu kullanılmaz hale gelirken yangın sırasında gecekonduda yaşayan anne ve oğlunun evde olmadıkları öğrenildi. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.