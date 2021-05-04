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Giriş Tarihi: 5.5.2021 03:21

’nda anne ve oğlunun yaşadığı gecekondu alev alev yandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Beyoğlu’nda anne ve oğlunun yaşadığı gecekondu alev alev yandı

’nda anne ve oğlunun yaşadığı gecekondu, çıkan yangında alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken anne ve oğlunun olay sırasında evde olmadığı öğrenildi.

Yangın, 02.00 sıralarında Beyoğlu Sütlüce Mahallesi Dereiçi Sokak'ta meydana geldi.



İddiaya göre, Havkan Mendi ile oğlu Şevket Mendi'nin yaşadığı tek katlı gecekonduda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.



Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede gecekonduyu sardı.



GECEKONDU KULLANILMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın sonunda yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı.



Gecekondu kullanılmaz hale gelirken yangın sırasında gecekonduda yaşayan anne ve oğlunun evde olmadıkları öğrenildi. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.
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Beyoğlu’nda anne ve oğlunun yaşadığı gecekondu alev alev yandı
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