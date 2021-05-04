Bir canın bedeli 4.5 yıl mı?

Adana'da, 2 yıl önce yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki Leyla Sevler'in ölümüne neden olan sürücüye 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verilmesi aileyi isyan ettirdi. Erman-Gülzade Sevler çifti, "Bir canın değeri bu olmamalı. Bizim ciğerimiz yandı. Burada olmazsa mahşerde hesabı görülür. Öncelik yaya geçidi deniyor ama bizim kızımız yaya geçidinden geçerken öldü. Bu bir cinayettir. Karara itiraz edeceğiz" dedi.Olay 9 Kasım 2019'da Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; LGS sınavına hazırlanan 14 yaşındaki ortaokul son sınıf öğrencisi Leyla, iki kız arkadaşıyla birlikte etüt merkezine gitti. 3 kız kafeye gidip kendilerine yiyecek aldıktan sonra etüt merkezine dönmek için bulvar üzerindeki yaya geçinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada 3 arkadaştan Leyla'ya, kadın sürücü Nesrin Bugan'ın kullandığı otomobil 58 kilometre hızla çarptı. Genç kız çarpmanın etkisiyle başını kaldırım taşına vurarak ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü kaza yerinin biraz ilerisinde durdu. Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Leyla, 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından hamile olduğu için ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çocuğunu dünyaya getirdikten sonra da sürücüye adli kontrol şartı uygulandı.Adana 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında Leyla Sevler'in ölümüne neden olan Nesrin Bugan'a 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi. Bu karar aileyi ikinci kez yıktı. Kızının ölümünden sonra dünyaya getirdiği ve aynı adı taşıyan küçük kızı Leyla'ya sarılan acılı anne, "Yavrumun hayali iç mimar olmaktı. Ama hayallerini elinden aldılar" diyerek gözyaşı döktü.Taksicilik yapan baba Erman Sevler ise, "Bir canı al 4 sene yat o da yatacaksa tabii. Öncelik yaya diyorlar ama yavrum yaya geçidinden geçerken hayatını kaybetti. Sonuçta bu bir cinayet. Zaten kazadan sonra 18 ay boyunca gezdi. Şimdi de gezecek. Karara itiraz edeceğiz. Bizim canımızı yaktı. Başka canlar yanmasın" dedi.