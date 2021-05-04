Bosnalı Bilal ilk kez Türkiye’de duydu

Bosna Hersek'ten tedavi için Türkiye'ye gelen doğuştan işitme kaybı olan 3 yaşındaki Bilal Subasic, Trabzon'da "Kulak Burun Boğaz" uzmanı Doç. Dr. Erkan Vuralkan'ın gerçekleştirdiği 'biyonik kulak' operasyonu ile ilk kez duymaya başladı. Baba Almadin Subasic, oğlunun ilk kez annesinin sesini duyduğunda yaşadığı sevince tanık olmanın tarif edilmez bir mutluluk olduğunu vurgulayarak "Yapılan işlemden çok memnunuz, hekimimize güvenerek geldik. Bilal büyüyünce de kendisini hayata bağlayan hekimi ile görüşmeye devam edecek" dedi. Vuralkan, "Operasyon sonrası ilk kez sesleri duymaya başladı. 0-4 yaş dönemi konuşma için en kritik zaman. Bir çocuğun işitme kaybı 4 yaşına kadar düzeltilmezse, çevresindeki sesleri duyamayacak ve yüksek ihtimalle konuşamayacaktır. Bilal de en doğru zamanda ameliyat olarak hayatı için büyük bir adım attı"dedi.