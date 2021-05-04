Bu acıya yürek dayanmaz! Küçük Yusuf'un cenazesinde ailesi gözyaşlarına boğuldu!

GERİYE BABASIYLA BİRLİKTE RİNGTE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI KALDI



Bu arada Yusuf Eymen'den geriye babası ile ringde çekilen fotoğrafları kaldı. Görüntülerde eline boks eldiveni geçiren Yusuf Eymen'in babasıyla boks yaptığı görüldü.