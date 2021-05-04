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Giriş Tarihi: 4.5.2021 09:43

’da kaygan yol faciası

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da kaygan yol faciası

’da işçi taşıyan midibüs yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Takla atarak devrilen araç şarampole devrildi. 1 kadın işçi öldü 20 işçi yaralandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesi Serbest bölgesine servis midibüsü ile işçi taşıyan İbrahim. S, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda içinde 28 işçinin olduğu aracın hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan ve takla atan midibüs kayarak şarampole devrildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazayı görenler, hemen sağlık ekiplerine ve kurtarma ekiplerine haber verdi.

SIKIŞTIĞI YERDE ÖLDÜ

Olay yerine sevk edilen çok sayıda kurtarma ekibi, midibüste bulunan yaralıları araçtan çıkarırken, sağlık ekipleri ise olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, 26 yaşındaki evli bir çocuk annesi İlknur Tepeç'in ise sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği belirlendi. Servis sürücüsü İbrahim S gözaltına alındı.

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Bursa’da kaygan yol faciası
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