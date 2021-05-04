Bursa’daki kazada yürek yakan detaylar! Ölüm böyle gelmiş…

Cenaze işlemlerinin yapıldığı Bursa Adli Tıp Kurumu'nda bekleyen Pepeç, "Rahmetli eşimle aynı fabrikada çalışıyoruz, o 2 aylık hamile olduğu için gündüz çalışıyor, ben de vardiyalı çalışıyorum. O şoföre 2 gün önce klimaların çalışmadığını söyledim o da bana aracın bakım zamanının geldiğini, ancak araç sahibinin bakım masrafı yüksek olduğu için bakım yaptırmadığını söyledi. Bir gece önce de Dürdane rampasında TIR'a çarpmadan son anda kurtulmuş, arkadaşlarım anlattı. Sabah fabrikadaydım, bizim fabrikanın servislerinden birinin kaza yaptığını söylediler, korktum, İlknur'u aradım açmadı, defalarca aradım. Yine açmayınca servisteki başka bir arkadaşı aradım o da açmayınca eşimin bulunduğu servisin kaza yaptığını anladım. Hemen olay yerine gittim. Hukuk mücadelesi başlatacağım" dedi.