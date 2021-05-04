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Giriş Tarihi: 4.5.2021 19:54

’nın tarihi çarşısında korkutan yangın

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’nın tarihi çarşısında korkutan yangın

’nın tarihi Pirinçhan çarşısı önünde bulunan ahşap binada yangın çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kısa bir süre önce kamulaştırma müjdesi verdiği çarşıda çıkan yangın panik dolu anlara neden oldu.

Pirinçhan önündeki bir lostra dükkanından çıkan kıvılcımlar çok kısa sürede büyüyerek tarihi ahşap binayı sardı. Alev topuna dönen bina çarşıda büyük korku yarattı.

Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri binaya 3 koldan müdahale etti. Alevlerin Tarihi çarşı ve Pirinçhan'a sıçramaması için üstün bir çaba sarf eden ekipler, 2 saatlik çalışma sonucu alevleri söndürmeyi başardı. Tam kapanma nedeniyle cadde ve sokaklarda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

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Bursa’nın tarihi çarşısında korkutan yangın
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