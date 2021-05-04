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Giriş Tarihi: 4.5.2021 14:16

Camiler ve otobüs terminalinde ilaçlama yapıldı

İBRAHİM GÜRLER
Camiler ve otobüs terminalinde ilaçlama yapıldı

'da belediye görevlileri, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ibadethane ve şehirlerarası otobüs terminalinde dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması yaptı.

Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisinde bulunan kentte belediye ekipleri temizlik ve dezenfeksiyon çalışmasını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Erzincan Belediyesi, salgın hastalık tedbirleri kapsamında tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını rutin olarak devam ettiriyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde yürütülen dezenfekte çalışmaları şehrin dört bir yanında gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Veteriner İşleri Müdürlüğü Ekipleri Şehirlerarası otobüs terminalini ve camileri dezenfekte etti.

Ekipler virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar bu çalışmalarını rutin olarak devam ettirecek. Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Tacettin Paçacı, "Covid 19 salgını nedeni ile Halkımızın yoğun olarak gittiği camii ve şehir şehirler arası otobüs terminali gibi şehrimizin dört bir yanında larva ve dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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Camiler ve otobüs terminalinde ilaçlama yapıldı
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