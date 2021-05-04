Çocuklara bir bilgi yuvası daha yapılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, kentte çocuk, genç ve ekonomik sebeplerden dolayı okuma imkânı kısıtlı olan kızlara yönelik ücretsiz eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık bin 500 öğrencinin faydalanacağı ve Bağlar ilçesi Koşuyoluparkı içinde inşa edeceği "Ali Emiri Bilgi Evi" için çalışmalara başladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın, Ağustos'ta tamamlamayı planladığı yeni Bilgi Evi'nde 6 derslik, bilişim, akıl ve zekâ, resim, robotik kodlama sınıfları ile konferans salonu yer alacak.

Çocuklar,Bilgi Evi'nde ücretsiz Fen Bilgisi, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve İngilizce dersleri eğitimi alacak.

Alanında uzman eğitmenlerin görev yapacağı yeni eğitim yuvasında ana dersler dışında çocuklar, idare tarafından belirlenen tarihlerde kültürel, sosyal ve spor aktivitelerinden de ücretsiz şekilde yararlanacak.