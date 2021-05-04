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Giriş Tarihi: 4.5.2021 10:40

Çocuklarına şiddet uygulayan anne gözaltına alındı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Çocuklarına şiddet uygulayan anne gözaltına alındı

’da çocuklarına şiddet uygulayıp bununla yetinmeyerek balkondan sarktığı iddia edilen Suzan H. polis tarafından gözaltına alınırken, üç kardeş devlet korumasına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Merkez Seyhan ilçesi, Mithatpaşa Mahallesi'nde, eşinden ayrı üç çocuğuyla yaşayan Suzan H., 2'si kız üç çocuğunu darp etmeye başladı. Sesleri duyan komşularının durumu polise bildirdi. Suzan H. eve gelen ekiplere kapıyı açmadı. Uzun süre polise direnen kadın, daha sonra ikna edildi ve kapıyı açtı. Ekipler, çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilen Suzan H.'yi polis merkezine götürürken, üç çocuğu ise koruma altına alındı.

Suzan H.'nin komşuları, "Sürekli çocuklarını dövüyor, Kendisini çocukları dövmemesi konusunda uyardık ama dinlemedi. Hatta bazı zaman balkondan bile sarkıtıyordu. Son çare olarak polisi aradık. Artık çocuklar devlet korumasında" dediler.

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Çocuklarına şiddet uygulayan anne gözaltına alındı
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